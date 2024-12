Lanazione.it - Pendolari Arezzo-Firenze, ritardi fino a un’ora per i treni

Leggi su Lanazione.it

, 6 dicembre 2024 – Nuovi clamorosisulla lineacon gli impianti di circolazione che vanno in tilt. Gli ultimi due infatti sono stati giorni di passione per iaretini e quelli del Valdarno che ogni giorno salgono suiper motivi di studio o lavoro. Se due giorni fa i minuti di ritardo sono stati 55, ieri l’intercity della mattina quello più usato daiaretini, ha fatto anche peggio ed è arrivato a1 ora dopo il previsto. “Viviamo una situazione disastrosa sui– spiega Dimitri Abbado referente del comitatoaretini - i sistemi di circolazione sono andati in tilt, abbiamo subito 55 minuti di ritardo due giorni fa e 1 ora ieri. In tutto ciò abbiamo ricevuto datalia zero comunicazione come al solito. Ieri è andata peggio di sempre.