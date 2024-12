Formiche.net - Oltre il payback. Per il settore life science serve visione comune in Italia (ed Europa)

La Legge di Bilancio ha contribuito al riaccendersi del dibattito sulfarmaceutico. Al centro della riflessione, le implicazioni per industria, competitività del sistema Paese, ricerca e accesso all’innovazione per i pazienti. Di questi temi si è discusso durante l’incontro “farmaceutico. Sostenibilità e certezza del diritto come base per una leale collaborazione”, tenutosi oggi presso il Centro Studi Americani, organizzato da Johnson & Johnson innovative medicine con il patrocinio di Farmindustria. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra attori istituzionali, esperti e rappresentanti del, offrendo spunti per nuove proposte e strategie condivise. Una riflessione che punta a garantire non solo la stabilità del sistema sanitario, ma anche la competitività delfarmaceuticono nel contesto globale.