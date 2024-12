Terzotemponapoli.com - Napoli, Modugno: “Ho la sensazione che da parte di Conte…”

Leggi su Terzotemponapoli.com

sconfitto dalla Lazio in Coppa Italia: di seguito quanto dichiarato da Francesco, giornalista di Sky Sport, nella trasmissione ‘Giochiamo d’anticipo’ in onda su Televomero. “La formazione schierata in Coppa Italia? C’era un principio alla base di queste scelte, che probabilmente sarebbero state confermate anche nel turno successivo. Antonio Conte, in una stagione solo con campionato e coppa, deve gestire fisico, testa e soprattutto gli umori quando ha a disposizione una rosa di 25 calciatori”.Ieri sera, ilscelto da Antonio Conte. “Quella andata in campo stasera non era una squadraccia, poi è chiaro che mancassero equilibri e altre variabili importanti. L’allenatore non ha sperimentato e nemmeno ha fatto il fenomeno, voleva solo tenere il gruppo in mano. Ha voluto dare una gratificazione a determinati elementi.