Mistermovie.it - Mister Movie | Scrubs il Reboot Ufficialmente in Fase di Sviluppo

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Scopri le ultime notizie suldi: cast originale, produzione e le aspettative per il ritorno della celebre serie medica.La Rinascita diI fan dipossono gioire: il tanto vociferatoè finalmente in lavorazione. Il creatore della serie, Bill Lawrence, ha confermato a Variety che il progetto è attualmente indiin collaborazione con 20th Television, sebbene Lawrence non sarà coinvolto come showrunner.La serie originale, che ha conquistato milioni di spettatori con il suo mix di umorismo, emozioni e vita ospedaliera, è pronta a tornare con un nuovo capitolo, promettendo di rinnovare l’eredità che ha lasciato dal suo debutto nel 2001.Produzione e Collaborazioni CreativeLa produzione deldiè gestita da 20th Television, ora parte del gruppo Disney.