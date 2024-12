Iltempo.it - L'uomo morto di freddo cacciato di casa dall'attivista anti sfratti

La doppia morale come stile di vita, l'ipocrisia come tratto distintivo. Un segno netto, ben visibile, che rappresenta ed identifica la sinistra italiana. Sia quella radical chic, da salotto e villa a Capalbio, ma anche quella più popolare, i No Global, i gruppi di attivisti vicini ai centri sociali. L'ennesima conferma di questa tendenza ha come involontario protagonista Marco Magrin, il 53enne trovato senza vita in un garage a Treviso. Una storia terribile, quella di un, un italiano, un operaioperché non poteva permettersi un appartamento col proprio stipendio.dal, un infarto, verosimilmente causatoe basse temperature della rimessa per auto (sprovvista di riscaldamento) nella quale andava a dormire. Una vicenda che ha un lato oscuro se possibile ancora più osceno.