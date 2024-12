Oasport.it - LIVE Sci di fondo, 10 km Lillehammer 2024 in DIRETTA: norvegesi scatenati! Azzurri lontanissimi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.02: Al km 5.6 Stenshagen è secondo a 23? da Andersen11.01: Davies in testa anche al km 8.3, Krueger secondo, Toenseth terzo dopo 3.5 km10.59: Baba è secondo al km 5.6, Barp è 15mo a 33?10.58: Malissimo anche Pellegrino che ha 46? di distacco dalla testa dopo 3.5 km10.57: Stenshagen al secondo posto al km 3.5, Ventura nono al km 5.6 a 27? dalla testa10.56: Graz ha 52? di ritardo al km 5.6, si profila un mezzo disastro per la squadra italiana che si aggrappa come al solito a Pellegrino10.55: Andersen al comando dopo 3.5 km con 23? di vantaggio su Davies10.54: Maloney terzo al km 3.510.54: Davies in testa anche al km 5.6 con 13? di vantaggio su Esteve Altimiras10.53: Lontano dai primi anche Barp a 21? dalla testa, è 14mo10.52: Notz è quinto al km 3.