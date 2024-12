Ilgiorno.it - L’emergenza casa, l’ambiente e la “stanchezza di Milano”. La sferzata dell’arcivescovo Mario Delpini: “Lasciate riposare la gente”

, 6 dicembre 2024 – Ladella città, quella del. Laper le guerre che seminano morte e dolore. La maledizione della ricchezza guadagnata con lo spaccio di droga, il gioco d’azzardo, la pornografia. “Ricchezze maledette” che gridano vendetta di fronte a emarginazione e povertà che a, e non solo, continuano a crescere. La speranza riposta nell’anno giubilare per un ravvedimento delle coscienze. Sono i temi che hanno fatto da filo conduttore al discorso pronunciato in Sant’Ambrogio dall’arcivescovo didal titolo “la terra”. “Quando il reddito del lavoro non basta per il sostentamento della famiglia, per la continuità di una attività produttiva, aumenta il numero di coloro che non hanno il necessario per vivere, anche a, anche in Lombardia – il monito dal pulpito del primate –.