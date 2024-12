Noinotizie.it - “Le ragioni di Lecce città 30” Oggi confronto sulla petizione popolare

Di seguito un comunicato diffuso da30:Rendereunapiù sicura e inclusiva: è questo l’obiettivo dell’incontro pubblico sul tema “Ledi30“, un’occasione disottoscritta da 1.300 cittadini che dovrebbe essere presto discussa in Consiglio comunale. L’incontro, che si svolge in collaborazione con il Polo Biblio-museale di, si svolgerà venerdì 6 dicembre dalle 17 alle 20 presso la sala del Chiostro della Biblioteca Bernardini (ex Convitto Palmieri) a.L’incontro sarà aperto da un intervento di Matteo Dondè, architetto urbanista, uno dei più competenti teorici della30 in Italia, con specifica formazione ed esperienza nella pianificazione e progettazione della mobilità attiva. Sono poi previsti gli interventi anche di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, la primaitaliana a diventare30 nel 2021, e del sindaco di, Adriana Poli Bortone, a cui è stata consegnata lanel luglio scorso.