La politica francese in bilico: Macron invita i partiti, ma esclude Jean-Luc Mélenchon e Marine Le Pen

Il presidentesta cercando di riprendere il controllo della situazione in vista della formazione di un nuovo governo. Questo venerdì riceverà i leader dei gruppi politici, dal PS ai Républicains. Idi-LucLe Pen non sono statiti.Emmanuelvuole formare un governo “di interesse generale”ndo idel caos, come li ha definiti giovedì sera. Ma alla tavola rotonda non sono statiti nemmeno altri: gli ecologisti e i comunisti.I detrattori del presidente vedono in questo un calcolo machiavellico per cercare di rompere l’alleanza del Nouveau Front Populaire (Nfp), formata in vista delle elezioni legislative dell’estate scorsa, e in cui sono coinvolti anche i socialisti.Ma il presidente del Partito socialista non si lascia ingannare: “Andremo all’Eliseo perché lo abbiamo chiesto”, ha dichiarato giovedì Olivier Faure, primo segretario del partito.