Ilgiorno.it - La parabola di suor Anna Donelli. Dal Panettone d’Oro ai domiciliari: "Se ti serve qualcosa lei è dei nostri"

di Beatrice Raspa "Con il sorriso e l’ascolto stabilisce ponti che continuano anche fuori dal carcere, per chi non ha un lavoro, una casa, una famiglia". Con queste motivazioniriceveva, lo scorso febbraio, il premio alla virtù civica, guadagnato grazie ai 15 anni di volontariato nel carcere di San Vittore. Tra i detenuti era soprannominata "Collina", per il suo ruolo da arbitro durante le partite di calcetto. Una storica volontaria anche nel carcere di Brescia, ed è stato qui che per l’accusaha conosciuto i sodali del presunto clan ’ndranghetista capeggiato dalla famiglia Tripodi, titolari di uno sfasciacarrozze e un’azienda di rottami, la Stefan Metalli, a Flero, nel Bresciano. Una conoscenza che ieri l’ha fatta finire aiper concorso esterno nel sodalizio.