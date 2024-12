Ilrestodelcarlino.it - La libreria ’Bauci città’ spegne tre candeline: oggi la festa

La‘Bauci(via Saffi 28 a Modigliana) dei coniugi Noemi Gurioli e Samuele Canestrari, compie tre anni ealle 18 festeggia con tanto di torta a tema fatta dal forno pasticceria ‘La Colombina’ e la presentazione del graphic novel ‘La luce e lo spazio. Un’insolita intervista a Franco Battiato’, di Francesco Pelosi trasformata in fumetto da Chiara Raimondi. Un omaggio a uno straordinario artista la cui opera resta immortale perché lui stesso sosteneva: "La morte non esiste è solo trasformazione". Modera Lidia Linari di ‘Fumetti per Gente Strana’, seguirà firmacopie. Pelosi, sceneggiatore di fumetti e cantautore, è nato a Parma nel 1984 mentre Raimondi, classe 1966, studia linguaggi del fumetto all’Accademia di Belle Arti di Bologna. L’idea nasce nell’estate 2014, quando Pelosi raggiunge il famoso cantautore nella sua casa in Sicilia per intervistarlo su temi a lui cari come il rapporto con spiritualità e fede, l’importanza della meditazione come pratica di vita, il raggiungimento della felicità.