Calciomercato.it - La denuncia di Milena Bertolini: “Numeri spietati, servono più quote rosa nel calcio” | ESCLUSIVO

mercato.it ha intervistato l’allenatrice ed ex ct della Nazionale difemminile ospite, lo scorso novembre, al Social Football Summit“Isono, ci sono pochissime donne, quindi penso sia importante l’introduzione dellenel”.Ladi: “piùnel” –, una abituata a lasciare il segno in campo e davanti ai microfoni, non esita a far sentire la sua voce amercato.it. Da ambasciatrice-allenatrice, l’ex ct della Nazionale difemminile è diventata infatti sempre di più un punto di riferimento per il mondo del pallone e per chi, ormai da tempo, punta al profondo cambiamento. “Credo che un movimento che non abbia una presenza femminile sia un grande boomerang e ne impedisca una crescita completa.