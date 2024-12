Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, voti eccellenti per il nuovo gioco Microsoft

È scaduto l’embargo per le recensioni didi MachineGames che ha ricevuto deiestremamente positivi da parte della stampa specializzata.Affidandoci come sempre a Metacritic è possibile notare cheè contraddistinto al momento della stesura di questo articolo di una media voto di 86, Metascore questo ottenuto in seguito a 29 recensioni registrate sul noto aggregatore diLeggiamo qui sotto alcuni deiassegnati adda parte della stampa specializzata:Game-eXperience – 8VGC – 10Creative Bloq – 10GamesRadar+ – 10ZTGD – 9,5GamingTrend – 9,5Power Unlimited – 9,2Player 2 – 9,1IGN – 9GameSpot – 9Gaming Nexus – 9Shacknews – 9Gamereactor – 9Inverse – 9Stevivor – 9XboxEra – 9Windows Central – 9Hey Poor Player – 9Gamersky – 8,8Carole Quintaine – 8,5CD-Action – 8ComicBook – 8Dot Esports – 8TheSixthAxis – 8But Why Tho? – 8Dexerto – 8Digital Trends – 8Hardcore Gamer – 8Radio Times – 8TechRadar Gaming – 8MMORPG.