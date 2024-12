Ilfattoquotidiano.it - Il Pd contesta il nuovo calendario della Polizia penitenziaria: “Legittima l’approccio repressivo. Il ministro Nordio lo ritiri subito”

Il videonon è piaciuto ai parlamentari del Partito democratico. Gli esponenti dell’opposizione, infatti, hanno protestato col guardasigilli Carlondo alcuni degli scatti presenti nella clip promozionale diffusa su Youtube. “Chiediamo al governo di ritirare immediatamente ile di interrompere una campagna di comunicazione che tradisce i principi costituzionali di umanità e la funzione rieducativapena sanciti dalla Costituzione. La rappresentazione delle carceri come esclusivo teatro di conflitto e violenza rischia dire approcci repressivi, in netto contrasto con il ruolo che il sistema penitenziario dovrebbe svolgere: favorire il reinserimento sociale delle persone detenute e garantire il rispettoloro dignità”, si legge in un comunicato del gruppo parlamentare Pd, che annuncia un’interrogazione sul tema firmata dalla deputata Michela Di Biase e sottoscritta dalla responsabile giustizia del partito, Debora Serracchiani.