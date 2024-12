Anteprima24.it - Il 7 dicembre si accende il grande Albero di Natale targato Pro Loco Paupisi con luci, musica e spettacolo di fuochi pirotecnici

Tempo di lettura: 2 minutiTutto pronto aper laaccensione dell’di, in piazza don Tommaso Boscaino, che dà l’avvio alle festività natalizie in paese. E’ uno dei momenti più attesi ormai in paese: è la settima edizione, infatti, che la Proin collaborazione con il Comune diorganizza una manifestazione unica nella provincia di Benevento, un connubio perfetto di colori,d’artificio che lasceranno gli spettatori incantati.Un evento in programma sabato 7che rientra nel ricco cartellone ‘è.. Insieme’ promosso dall’Amministrazione Comunale e che vede all’interno diversi appuntamenti ideati dalle realtà locali.La manifestazione è rivolta anche e soprattutto ai più piccoli per i quali la Proha organizzato dalle ore 18:30 un momento dedicato a loro con spettacoli di animazione, gonfiabili e laboratori creativi.