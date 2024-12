I 10 migliori casting dei film sugli X-Men da cui l’MCU deve imparare

Leggi su Cinefilos.it

I 10deiX-Men da cuiLa 20th Century Fox ha scelto molti personaggi del franchise degli X-Men in modo perfetto, quindi i Marvel Studios possonoo ripetere alcune di queste decisioni quando portano gli X-Men nel MCU. Si potrebbe sostenere che senza il franchise degli X-Men della Fox non esisterebbe il MCU, e il sempre crescente universo Marvel di Kevin Feige ha imparato molto dagli errori della Fox. Uno dei più grandi errori della Fox nel franchise degli X-Men è stato lo spreco di molti attori che erano in realtà perfettamente adatti ai loro ruoli di mutanti, anche se queste scelte dipotrebbero ispirare la squadra degli X-Men del MCU.Numerosi mutanti sono già stati introdotti nel MCU durante la Saga del Multiverso, anche se solo pochi, tra cui Ms.