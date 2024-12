F1 GP Abu Dhabi risultati e classifica prove libere 2 | doppietta McLaren bene Hulkenberg

Leggi su Sportface.it

Lando Norris conclude in testa le2 del Gran Premio di Abu. Sull’asfalto di Yas Marina va in scena la seconda sessione di. Diversi piloti si calano nell’abitacolo per la prima volta dal via del weekend, dopo delle FP1 che hanno visto la partecipazione di diversi rookie. Le2 si aprono con i team che lavorano con le gomme gialle, dove Ferrari firma un buon tempo. Nella seconda metà, le monoposto tornano in pista con gomme rosse esale in cima allaanche, che ottiene un buon terzo tempo. La sessione è caratterizzata dall’assenza di grip per diversi piloti. Sul finale, tutti si concentrano sulla simulazione passo gara, che vede Norris e Piastri andare molto. Difficoltà invece per Ferrari, che rimane in ombra.