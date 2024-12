Davidemaggio.it - Don Matteo 14: qual è il mistero su Patrizia Cecchini?

(Pamela Saino) è stata un personaggio molto amato dal pubblico di Don, che mal ha incassato la sua morte, avvenuta tra l’ottava e la nona stagione. Di lei si è continuato a parlare sempre e a lungo, ma mai come nella quattordicesima attualmente in onda, dallae sta emergendo un misterioso segreto che la vede protagonista.In questa stagione a Spoleto è arrivata sua figlia Martina (Roberta Volponi) che, in contrasto con il padre, ovvero l’ex capitano ed ora Colonnello Tommasi (Simonte Montedoro), si è trasferita a vivere momentaneamente con il nonno, il maresciallo(Nino Frassica).Don14: i vecchi compagni di teatro dinascondono un segretoNella settima puntata, in onda ieri sera su Rai 1, Martina ha incontrato in teatro un vecchio amico della madre (Filippo Scarafia), che dapprima ha negato di conoscerla e poi, pressato dalla ragazzina, ha ammesso la verità:era stata il suo avvocato e, dopo averlo aiutato a risolvere alcuni problemi legali causati da sbagli del passato, lo aveva spinto sul palcoscenico.