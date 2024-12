Gqitalia.it - Da oggi la Serie B è tutta un'altra storia

LaB si appresta a chiudere il girone d'andata, mancano quattro partite, e mai come in questa stagione stiamo vivendo un campionato appassionante. In vetta al torneo c'è il Sassuolo, che al termine dell'anno calcistico 2023/24 è retrocesso dallaA insieme a Frosinone e Salernitana.A queste squadre, che solo pochi mesi fa si confrontavano con le big, basta aggiungere la Sampdoria, il Palermo e il Bari (solo per citarne alcune) per capire il livello di questo campionato cadetto che sta regalando partite bellissime sia per intensità sia per tecnica dei protagonisti.Così, come giusto che sia, tanti tifosi stanno seguendo le partite diB e questo ha attirato l'attenzione delle piattaforme televisive, tanto che da(si parte venerdì 6 dicembre alle 20.