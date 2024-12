Formiche.net - Crosetto difende F-35 e Gcap e rilancia sulla necessità di aumentare le spese militari

F-35 erimangono due pilastri fondamentali per la sicurezza nazionale, ma rimane ladila spesa militare. A ribadirlo è il ministro della Difesa, Guido, che, durante un’interrogazione parlamentare al Senato, ha fatto il punto sullo stato delle Forze armate e dei loro equipaggiamenti. Riguardo al recente acquisto di ulteriori caccia multiruolo di quinta generazione per Marina e Aeronautica,ha evidenziato come la partecipazione italiana al programma F-35, decisa oltre trent’anni fa, abbia portato benefici occupazionali e difensivi al Paese. Nelle parole del ministro: “Il polo tecnologico trivalente regionale europeo di Cameri è ormai da tempo un esempio concreto e anche unico nel mondo, che quasi tutti i Paesi europei invidiano, delle ricadute del programma F-35; è uno dei tre soli stabilimenti nel mondo in grado di assemblare un aereo di questo tipo e l’unico presente in Europa”.