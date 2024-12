Conte snobba la Coppa Italia super Noslin e la Lazio vince il primo atto col Napoli

Leggi su Sportface.it

Marco Baroni ha ruotato per tutto l’anno, con ottimi risultati, decide di farlo ancora ma tiene dentro Rovella, squalificato in campionato, capitan Zaccagni, Lazzari a destra e davanti con i vari Pedro,e Tchaouna che hanno giocato e offerto prestazioni dal buono all’ottimo. E la, grazie alla tripletta di uno scatentofacilmente contro unche invece si ritrova improvvisamente in formazione rimaneggiata con undici cambi su undici decisi da, che in modo scomposto ricorre al turnover e schiera solo seconde linee dopo aver fgiocare sempre gli stessi in campionato. In questo modo, arriva la qurdicesima qualificazione ai quarti di finale per i biancocelesti, che da una vita dunque confermano il proprio ingresso tra le migliori otto della, competizione che sono stati capaci dire sotto la gestione Lotito, impreziosendo la bacheca.