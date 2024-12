Amica.it - Cause e rimedi (anche naturali) per i capelli grassi

Leggi su Amica.it

Talvolta itendono a sporcarsi molto facilmente. La sensazione di “unto” che li caratterizza non è solo fastidiosa al tatto, madecisamente anti estetica a vedersi. Quali sono leche rendono una chioma grassa?Tra le prime motivazioni, ci sono gli squilibri ormonali: il problema si presenta a livello delle ghiandole sebacee che reagiscono con un’eccessiva produzione di sebo.fumo e smog possono peggiorare l’aspetto dei, rendendoli sporchi in meno tempo obbligandoci così a ricorrere a shampoo più frequenti. Nel video di Amica.it si scoprono le altree iper prendersi cura dei.GUARDA LE FOTOMaschere per punti neri: le migliori peel off, ad azione detergente e per la pelle grassa Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA) per iAmica.