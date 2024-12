Capri si accende per Capodanno, tra “Anema e Core” e i film di Vicedomini

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –si prepara alle vacanze di Natale con due poli di attrazione che “ranno” l’isola: la leggendaria taverna “” lanciata da Guido Lembo e oggi animata dal figlio Gianluigi, e “, Hollywood”, la rassegna cinematografica di Pascal. Dal 27 al 31 dicembre, l’isola riapre per le feste. Gianluigi Lembo e la suaBand, icone delle notti capresi, sono attualmente in tour tra Miami, Milano, Roma, Cortina. “Stiamo vivendo con grande entusiasmo l’attesa per il2025 a,” ha dichiarato Gianluigi Lembo. “È un momento che mi sta particolarmente a cuore, non solo per l’atmosfera unica dell’isola, ma anche perché è un’occasione per ricordare mio padre, che teneva molto a questi giorni. Accoglieremo l’anno nuovo in compagnia di amici, habitué e degli ospiti del Festival del Cinema InternazionaleHollywood”.