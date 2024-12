Chiccheinformatiche.com - Call center bloccati per sempre? con la nuova regola (dal 2025) non ci disturberanno più?

Leggi su Chiccheinformatiche.com

A partire dal 1° gennaio, il settore delle forniture di energia elettrica e gas subirà un’importante rivoluzione normativa. Le nuove regole, introdotte dall’Autorità dizione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), mirano a garantire maggiore trasparenza e responsabilità da parte delle aziende fornitrici, offrendo ai consumatori una protezioneefficace e tempilunghi per valutare le proprie scelte., Stop ai contratti telefonici:tempo per decidere dalUna delle principali novità riguarda la modalità di stipula dei contratti. Dalnon saràpossibile concludere un contratto di luce o gas esclusivamente tramite una telefonata. Dopo un contatto telefonico iniziale, i fornitori saranno obbligati a inviare tutte le condizioni contrattuali su un supporto “durevole” – come una e-mail o una lettera cartacea – per consentire al cliente di esaminarle con calma.