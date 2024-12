Napolipiu.com - Bilanci Juventus, la Consob: “Non conformi”. Si attende la Procura

Leggi su Napolipiu.com

L’organo di controllo evidenzia irregolarità nei conti bianconeri anche sotto la nuova gestione. Il caso si allarga tra ricorsi al TAR e silenzi federali.Il calcio italiano si trova di fronte a un nuovo caso. Secondo quanto emerge dalle delibere della, idel club bianconero sarebbero ancora “non”, nonostante il cambio di gestione societaria. Una situazione che, sorprendentemente, non ha ancora portato all’apertura di un’indagine da parte dellaFederale.La vicenda assume contorni ancora più delicati alla luce del recente passato. Dopo le inchieste su Rocchi, Orsato e una cinquantina di arbitri AIA per possibile evasione fiscale, e quella sul presidente Gravina per presunto auto-riciclaggio, il silenzio dellasul casoappare ancora più significativo.