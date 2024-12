Amica.it - Amber Heard (che ormai vive a Madrid) è in attesa del secondo bebè

Leggi su Amica.it

È in arrivo ilnumero 2 per: l’attrice di Aquaman, 38 anni, è in dolce. Lo ha rivelato People in esclusiva.GUARDA LE FOTOLo stile di: l’evoluzione dal 2005 a oggi, in tribunaleaspetta ilfiglio«Siamo ancora all’inizio della gravidanza, quindi apprezzerete il fatto che non vogliamo entrare troppo nei dettagli in questa fase», ha fatto sapere il portavoce dell’attrice, ex di Johnny Depp. «Basti dire cheè felicissima sia per sé che per Oonagh Paige». Il riferimento è alla prima figlia di, nata l’8 aprile 2021. La nascita di Oonagh Paige era stata inizialmente tenuta nascosta alla stampa e rivelata solamente a tre mesi dalla nascita della piccola.