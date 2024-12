Thesocialpost.it - 12 febbraio 1969, quando il sindacato sbagliò e fece scomparire le gabbie salariali

Non me la posso ricordare la nevicata del ’56,«Roma era tutta candida / tutta pulita e lucida». C’ero, ma vai a capire se quel 12la mamma – avevo 2 anni e poco più – mi chiuse in casa o mi portò imbacuccato al parco della Vittoria, pendici di Monte Mario. Chissà. Posso solo essere grato per come Mia Martini cantò quella splendida struggente canzone. Ricordo bene, invece, la nevicata romana del. Un altro 12. Al liceo non entrò nessuno. Rapida consultazione. Si decide. Tutti al Parco dei Daini. Qualcuno portò anche un pallone. E archiviammo le palle di neve.Non nevicava quel 12a Milano. Il Sessantotto delle rivolte studentesche era ancora in corso. Poco più di due mesi prima, il 7 dicembre, il movimento studentesco contesta l’inaugurazione della stagione teatrale della Scala, con lancio di uova contro gli spettatori che si apprestano a godersi il Don Carlo di Verdi.