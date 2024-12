Ilgiorno.it - Zattarin, è fumata nera, lilla senza tecnico

Doveva essere un ritorno quello di Gianlucasulla panchina del Legnano. Ma nel pomeriggio di ieri quando sembrava tutto fatto è arrivata la. Incredibile ma vero quanto sta succedendo in queste ore nella città del Carroccio dopo l’addio a Mister Cataldo.appena qualche settimana fa era l’allenatore del Bassano, squadra di serie D, dove è stato esoto. A condannarel’andamento in campionato della squadra che era quartultima nel girone C di serie D. Con lui in panchina 14 punti conquistati in 15 partite giocate, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi ed 8 sconfitte di cui due consecutive. Singolare quanto avvenuto la scorsa stagione, con l’allenatore che era stato esoto dopo la sconfitta di Deno dello scorso 31 gennaio. Poi col cambio di dirigenza, fu richiamato a Legnano per le ultime sette partite della stagione, avendo ancora il contratto in essere con la società