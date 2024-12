Lanazione.it - “Varchi di Natale”, la magia prosegue nel prossimo fine settimana

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 dicembre 2024 – Ladi “dinel, dopo l’avvio ufficiale delle Festività e l’inaugurazione della Casa di Babbo, in via Roma n. 133, che tornerà ad aprire battenti anche sabato 7 e domenica 8 dicembre, con orario 16- 19.30. Qui Babboincontrerà ancora i bambini per ascoltare le loro richieste e per ricevere tante letterine. Tutto pronto per gli eventi in programma di sabato 7 dicembre: Alle 15.00 il taglio del nastro di un’altra novità didi2024, l’inaugurazione della Casa della Lego, in via Roma n. 43, a cura dell’Associazione il Club del Mattoncino. Alle 16.00 in piazzainizierà il Coro dicon le voci e la musica degli studenti dell’Istituto comprensivo Mochi, mentre alle ore 16.30, al Museo del Cassero per la Scultura si terrà “Ritratto con Imbratto”, il laboratorio dedicato ai bambini dai 2 ai 4 anni, accompagnati da un genitore, per disegnare i volti, giocare e pasticciare divertendosi (per info e prenotazioni: 0559108274; info@ilcasseroperlascultura.