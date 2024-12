Isaechia.it - Uomini e Donne, Vincenzo La Scala contro uno dei cavalieri del Trono over: “Dà ragione a chi gli fa comodo. Morena? Ha un estremo bisogno di apparire”

Lae Ilaria Volta sono stati ospiti di una diretta Instagram di Fralof. La coppia, che è stata molto attaccata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, e praticamente costretti a lasciare la trasmissione, in quanto secondo gli opinionisti avendo iniziato una frequentazione dovevano andarsene.Ilaria ha ricordato la sua esperienza ae il loro primo ballo, che ha fatto scattare la scintilla:Un’esperienza da vivere, la rifarei tutta allo stesso modo. Ho partecipato aperché erano 3 anni e mezzo che non mi innamorato. Poi mi hanno presa, non ero molto convinta ma sono andata. Conl’intesa è nata subito, come l’ho visto ho detto a Giovanna: “Finalmente è arrivato uno che mi piace!”. Colpo di fulmine, poi dal primo ballo è nato tutto, lui mi stringeva forte il marpione!anche ha rivelato di essere rimasto subito colpito dalla dama:La stessa giornata che sono arrivato mi ha chiesto Maria chi mi poteva interessare, ed ho risposto Ilaria e