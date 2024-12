Calciomercato.it - Sorteggio Mondiali per Club: Juve con Real e Boca, Inzaghi pesca Messi e Milinkovic

L’Inter e la squadra di Thiago Motta impegnate nella nuova competizione Fifa negli Usa tra giugno e luglio. Ecco regole e avversarieSi terrà oggi a Miami alle ore 13 locali (le 19 in Italia, ndr) ilper il primo Mondiale perallargato a trentadue squadre voluto dalla Fifa. Un mega torneo che si aprirà il prossimo 15 giugno 2025 e che si chiuderà con la finalissima del 13 luglio al MetLife Stadium di New York.Mondiale per– Calciomercato.itLe trentadue squadre partecipanti sono così distribuite: dodiciche rappresentano l’Europa (massimo due per ogni Nazione, ndr), sei per il Sud America, cinque per il Centro-Nord America, quattro per l’Asia, quattro per l’Africa e una per l’Oceania. Saranno formati otto gironi da quattro squadre che si incontreranno in gara unica: le prime due di ogni raggruppamento accederanno alla fase ad eliminazione diretta con gli ottavi di finale, i quarti, le semifinali e le finali.