Solidità patrimoniale di Credem | Tra le migliori vigilate dalla Bce

La Banca Centrale Europea ha confermato per il 2025, per il quinto anno consecutivo, il requisito di Pillar 2 (P2R) diall’1,00%, collocandolo tra iin Italia ed in Europa tra le principali banchedirettamente da Francoforte. "Il requisito di Pillar 2 deriva dall’analisi annuale Srep - Supervisory review and evaluation process, che ha così ribadito ladel modello di business e dei presidi di gestione dei rischi di Credito Emiliano – spiegano dal Gruppo – Di conseguenza, il requisitocomplessivo, che indica il livello minimo di capitale da rispettare a fronte delle attività svolte dal Gruppo ed a tutela dei risparmiatori, per il 2025, ammonta a 8,60% per quanto riguarda il Cet 1 ratio. I requisiti per il Tier 1 ratio e per il Tier Total sono invece rispettivamente fissati a 10,29% e 12,54%".