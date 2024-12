Lanazione.it - Società e Comune dialogano: "Programmi per il PalaCarrara"

Il Pistoia Basket conferma il suo impegno su Pistoia. Laè intervenuta con un comunicato per ribadire alcuni aspetti importanti. "Il colloquio che si è tenuto a Firenze, e che ha visto la presenza del nostro presidente Ron Rowan e del consigliere Steven Raso per conto di una agenzia americana – dichiara il direttore generale del Pistoia Basket, Ettore Saracca – era stato programmato esclusivamente per approfondire questioni logistiche in merito alla possibilità di far ospitare, al Mandela Forum, concerti o eventi di artisti americani e non è mai stato affrontato l’argomento di voler trasferire a Firenze l’attività della squadra. Per lo stesso motivo, inoltre, si stanno intrattenendo approfondimenti in merito alla possibilità di realizzarli anche al, riflessioni sulle quali c’è ampia convergenza con l’amministrazione comunale di Pistoia".