Comuni in marcia per la pace testimonianze dei volontari e concerto live de I Luf

Conto alla rovescia per ladelladeidel trezzese, si parte sabato da Vaprio. L’appuntamento è alle 14 all’ex casa parrocchiale (piazza della Chiesa 8). Prima di mettersi in cammino Medici senza frontiere, Croce rossa e Cesvi racconteranno le loro esperienze sul campo. Poi ci sarà ilfolk-rock de "I Luf". Quindi, si partirà alla volta di Pozzo, dove ci sarà la consegna della bandiera dellauna sorta di passaggio di consegne in vista della prossima tappa, l’11 maggio. Seguiranno 7 giugno a Trezzo; 29 giugno a Grezzago; 21 settembre a Trezzano; 26 ottobre a Basiano; 23 novembre a Masate.