Ilgiorno.it - L’incontro a Roma sul futuro di St: "Regione immobile sulla crisi"

Leggi su Ilgiorno.it

St, "". Scintille al Pirellone alla vigilia deltra azienda e sindacati, dopo tre mesi di attesa. Ad attaccare è Gigi Ponti, consigliere del Pd a Palazzo Lombardia. "Sinora non sono stati messi in campo interventi concreti", questa in sostanza "la risposta all’interrogazione che ho presentato in aulavicenda". "La società – sottolinea Ponti – che in Italia conta due sedi, una a Catania e una ad Agrate, che da sola ha più di 5mila addetti, sta vivendo una fase disul mercato internazionale e per questo ha annunciato un riassetto. Le reali intenzioni della multinazionale del chip saranno chiarite oggi al tavolo del ministero delle Imprese al quale ci saranno sia Adolfo Urso sia Giancarlo Giorgetti". E proprio in vista del"avevamo chiesto alla giunta Fontana quali iniziative avesse messo in campo a tutela dei posti di lavoro e delle attività produttive – ancora il consigliere – ma purtroppo abbiamo capito che non ce ne sono".