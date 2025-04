Quotidiano.net - I movimenti alla Casa Bianca : "Trump pronto a scaricare Musk"

La corona di groviera con cui Elonsi è fatto fotografare un paio di giorni fa per ingraziarsi (senza riuscirci) gli elettori del Wisconsin è stata in qualche modo profetica. Del suo regno, all’interno dell’amministrazione, rischiano infatti di rimanere solo i buchi. Secondo un’indiscrezione di Politico, il numero uno di Tesla potrebbe presto lasciare il suo ruolo di zar assoluto del DogE, il dipartimento dell’efficienza governativa. E il mercato come reagisce? L’azienda di auto elettriche, che dall’inizio dell’anno ha perso il 31%, ha subito brindato con un +4%. Un’indicazione molto chiara di quello che pensano i mercati sul ruolo politico di. Ma facciamo un passo indietro. I rumors sull’abbandono dicircolano da tempo: il suo mandato speciale al DogE, che lo esentava dal dover presentare informative finanziarie complete, ha un limite di 130 giorni.