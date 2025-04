Ilrestodelcarlino.it - Luca Zingaretti al Movieland Goldoni per presentare il suo film da regista

‘A Night with’. E’ il popolarissimo interprete del commissario Montalbano l’ospite d’eccezione di questa sera (ore 20) aldi Ancona. L’occasione è data dalla proiezione del suo ultimo‘La casa degli sguardi’, che segna il suo debutto dietro la macchina da presa.incontrerà gli spettatori in sala, i quali avranno l’opportunità di porgli domande sui contenuti della pellicola, e in generale sulla sua attività artistica. Riguardo a ‘La casa degli sguardi’ha spiegato che "è il mio primocome autore e. E’ unche parla del dolore, non in termini negativi, ma come ingrediente necessario per la felicità, perché dolore e gioia sono fatti della stessa materia. ‘La casa degli sguardi’ è unsulla poesia, sulla bellezza e sulla loro capacità salvifica.