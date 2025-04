Amica.it - Sceglierla in un colore insolito vuol dire rendere ancora più speciale il look di ogni giorno

Il binomio trench e cravatta porta subito alla mente l’immagine di un classico outfit maschile di chi lavora in un ambiente corporate o in finanza nella stagione primaverile. E, di conseguenza a qualcosa di già visto e di un po’ scontato. Eppure esistono piccole astuzie per far sì che questa combo sfugga alla banalità e diventi perfetta anche per l’universo femminile in maniera ironica e chic. Come fare? Semplice. Basta giocare un po’ con i colori, con le forme e con i dettagli, aggiungendo personalità e stile.Ma la cosa più sorprendente è che stiamo parlando di trucchi da styling semplicissimi da replicare e quindi da cominciare a sfoggiare fin da subito questa primavera.L’accoppiata trench e cravatta si fa notare nello street style dell’ultima Fashion Week di Copenhagen (foto Spotlight Launchmetrics)Un grande classico rivisitatoL’esempio perfetto di quello che stiamo affermando arriva da questostreet style avvistato all’ultima Fashion Week di Copenhagen.