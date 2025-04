Rong>Marina

Rong>Massa

Rong>Guang

Rong>nave

Rong>Massa

Rong>nave

Rong>Guang

Lanazione.it - Marina di Massa: la nave Guang Rong resta incagliata fino a fine estate?

Leggi su Lanazione.it

E’ meglio fare più in fretta possibile, rischiando di avere i lavori in corso, con le spiagge affollate di bagnanti, oppure, a questo punto, far finire la stagione balneare e poi intervenire? E’ la domanda che si pongono un po’ tutti aRong> diRong> in riferimento allaRong>, laRong> che dal 28 gennaio scorso è rimastaal pontile. L’iter burocratico, con le relative perizie, è lungo e complesso, come ormai tutti hanno capito, e il rischio di assistere agli ombrelloni alla rimozione del cargo è reale. Mentre cresce l’attesa per la riunione tecnica di domani tra gli organi competenti, Capitaneria di Porto, Comune diRong>, Arpat e Asl, in cui saranno affrontate le problematiche dellaRong> e le eventuali interferenze che si presenteranno per la rimozione, c’è chi auspica che laRong>resti lì, in sicurezza,alladell’