Ilgiorno.it - Duomo e Brera. Con la Big Bag la borsa è etica

Complici per la prima volta,e il. A unirli, il progetto "Big Bag": vendere in esclusiva nelle loro botteghe borse confezionate con tessuti che andrebbero sprecati ("eccedenze di produzione"), da persone che lavorano in cooperative sociali, e devono ritrovare dignità. Il 5% del margine finanzia progetti culturali. Iniziativa della generosa e avventurosa Alessandra Pellegrini, fundraiser e consulente impegnata da oltre 30 anni a fianco di aziende, che convince a investire in cultura: "Sano egoismo. Una società colta rappresenta l’humus per un mercato fertile". Ma come le è venuta questa idea delle borse? "L’uomo del quale mi sarei innamorata arriva una sera a casa mia, per trascorrere il weekend, con unablu dell’Ikea®. Discutibile scelta est. Invece, guardando meglio, ho capito che era perfetta: prendeva ogni volta la forma del contenuto.