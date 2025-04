Ilgiorno.it - Scheletro ritrovato nei boschi. Diverse persone scomparse in zona

Non si tratta di qualche resto, perché le ossa ci sono praticamente tutte. Non è nemmeno ciò che rimane di un corpo in decomposizione, perché dei tessuti non c’è più nulla, come non si sono conservati neppure i vestiti che verosimilmente lo ricoprivano. Per questo si presume sia unaumano vecchio probabilmente di anni, mai toccato né mosso, nemmeno dagli animali selvatici, quellonei giorni scorsi sulle montagne delle Muggiasca, in Alto Lario. A effettuare il rinvenimento sono stati i proprietari di un vecchio casolare diroccato e abbandonato neidi Prestallo, a Vendrogno, frazione di Bellano. Ora sono in corso le indagini per accertare sia a chi appartenga quello, anche attraverso la comparazione di campioni di dna, sia per provare a stabilire epoca e data di morte.