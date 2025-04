Ilrestodelcarlino.it - Raccolta fondi per un’ambulanza. L’evento della Croce Rossa

Contribuire all’acquisto di una nuova ambulanza e conoscere da vicino le attivitàdi Quattro Castella. Sono gli obiettivi del grande evento "Aiuta dona salva", in programma il prossimo 10 maggio presso la Tenuta Venturini Baldini di Roncolo. Si inizierà alle ore 16 con l’esposizione di mezzi e attrezzature per la protezione civile, giochi per bambini e dimostrazioni di primo soccorso. Si proseguirà con una sontuosa cena nel ristorantetenuta (prenotazione obbligatoria: 40 euro a persona, 20 per i bambini dai 5 ai 12 anni), ed infine si chiuderà con un suggestivo concerto-omaggio ad Ennio Morricone. Per chi volesse ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 3476349121.