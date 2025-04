Gli abbracci al padre i messaggi le scuse alle amiche | così Mark Antony Samson ha ucciso Ilaria Sula

Leggi su Open.online

Haato ildella sua fidanzata in questura. Ha mandatocon il cellulare di lei e pubblicato anche alcune stories sui social. E ha anche rassicurato una dellesulle ricerche della ragazza allora considerata scomparsa.ha poiin via Homs, nel Quartiere Africano, nella casa dei suoi genitori. Poi ha messo il suo corpo in una valigia e l’ha lasciato in una discarica sulle campagne dei Monti Prenestini. «Mi dispiace», ha detto ieri agli inquirenti. Senza spiegare il movente.A parlare con La Stampa è un’amica che si chiama Cristina Cangelmi., dice, studiava statistica perché voleva diventare ricercatrice dell’Istat. Lei ha lavorato anche conal McDonald’s di piazza del Popolo a Roma. Proprio Cristina, quando scopre che l’amica è sparita, a