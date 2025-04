Bergamonews.it - Aggredì una dottoressa al pronto soccorso del Papa Giovanni: condannato a 6 mesi

Bergamo. Nel giro di 24 ore, aveva aggredito due medici, uno aldell’ospedale di Treviglio, l’altro a quello deldi Bergamo. Mercoledì 2 aprile M.A., 27 anni, residente a Pavia, è statoin abbreviato a 6con pena sospesa per l’episodio dell’ospedale cittadino, in continuazione però con quello del nosocomio della Bassa, per il quale patteggerà la pena il prossimo 15 aprile.Mercoledì l’uomo è stato accompagnato in tribunale dagli agenti della polizia penitenziaria del carcere di via Gleno. Perché il giudice, quando ha convalidato il primo arresto, vista la sua incensuratezza aveva voluto dargli fiducia e non aveva disposto misure cautelari. Quel giorno in aula l’imputato era stato effettivamente male e lamentava gli stessi sintomi per i quali aveva deciso, il 28 febbraio scorso, di presentarsi aldi Treviglio.