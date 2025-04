Ilrestodelcarlino.it - Basta plastica a scuola: tre erogatori d’acqua alla media Arfelli

Il Comune ha instto trepubblica a parete nella, di cui due nella sede di via Sozzi e uno in quella di via Cremona. L’iniziativa, finalizzata a ridurre il consumo di, è possibile grazie al bando "Il Mare ringrazia" promosso da Atersir. Il finanziamento ottenuto dal Comune di Cesenatico è di oltre 6mila euro e la vicesindaca Lorena Fantozzi è soddisfatta: "Avere glinelle nostre scuole medie ci permette sia di ridurre nell’imto il consumo di".