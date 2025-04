Ilrestodelcarlino.it - Pasqua amara. Burro e cioccolato a peso d’oro

Quest’anno lain pasticceria fa rima con rincari. Aumenti che entrano nei laboratori artigianali e coinvolgono la maggior parte delle materie prime utilizzate nella produzione dei lievitati come colombe, o nelle uova in. Un salasso degli ingredienti più utilizzati in pasticceria che arriva a toccare, latticini e frutta. Anche ildiventa sempre più ‘salato’ con picchi che arrivano a toccare un più 30 per cento rispetto al 2024, ma possono superare anche il 40 se il prodotto è di gamma alta, toccando i 70 euro al chilo. A dirlo è il Codacons sulla base di un’indagine sulle marche più note. L’incremento dei prezzi non risparmia neanche i laboratori artigianali della la provincia che da tempo si trovano a dover fare i conti con i prezzi fuori controllo. "La nostra produzione diè già cominciata e con loro sono arrivate anche le prenotazioni – racconta Silvana Vescovi della pasticceria Duomo di Rimini -.