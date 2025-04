Ilrestodelcarlino.it - Consiglio degli studenti, si scalda la polemica. L’opposizione: "Gestione non democratica"

Dopo tre mesi dall’insediamento dell’organo, due dei gruppi di opposizione indell’Università di Urbino attaccano l’operato di Unioneuniversitari, che detiene la maggioranza assoluta. Le critiche arrivano da Azione universitaria e Gruppo misto: anche se per diversi motivi, entrambi tacciano Udu di unanon. "Lunedì si è consumata l’ennesima forzatura – dice Azione –. Il regolamento non prevede la partecipazione online ai consigli ordinari per gliall’estero per motivi di studio. Eppure, con una votazione improvvisata, questa possibilità è stata concessa. Casualmente – si fa per dire – a beneficiarne saranno due consigliere di Udu, le uniche oggi all’estero. Sarebbe stata una proposta legittima se indirizzata a tutti gliin difficoltà, ma soprattutto, se presentata con una modifica ufficiale del regolamento, che avremmo votato favorevolmente.