Ilgiorno.it - Art Crimes e il pop surrealismo di Accardi

La Biblioteca Ambrosiana ospita (sino al 28 aprile, ingresso gratuito), Arta cura di Nino Florenzano, mostra inedita e installazione site-specific di Angelo, artista italiano di respiro internazionale, esponente del Pop. Con Art, Angelosi misura con uno dei capolavori assoluti della storia dell’arte occidentale: il cartone preparatorio della Scuola di Atene di Raffaello. Un codice sorgente visivo, conservato in uno dei templi della cultura italiana, che diventa punto di partenza per un’indagine contemporanea sul concetto di originalità e appropriazione. Artè un cortocircuito visivo e concettuale attraverso 5 tele di grande formato, video, statue ed oggetti di design firmati da Luxy e Gabriel, che dialogano con l’architettura e la storia dell’Ambrosiana, in un continuo slittamento tra tempi, stili e linguaggi.