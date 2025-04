Ilgiorno.it - Risorse alle forze dell’ordine. Consiglio comunale diviso

Leggi su Ilgiorno.it

Ancora il tema della sicurezza all’ordine del giorno dele ancora la totale mancanza di una linea comune a caratterizzare il rapporto tra maggioranza e minoranza: come era successo con la mozione presentata dalla Lega per l’ingresso dei Taser nella dotazione della polizia locale - bocciata dalla maggioranza - martedì è toccato ai gruppi di maggioranza portare un ordine del giorno per chiedere al Governo centrale maggioriper migliorare il presidio di Polizia e Carabinieri, documento votato da tutta la maggioranza ma non condalla controparte. A dividere le posizioni non è stato il disaccordo sul tema della sicurezza – il centrodestra ne fa una bandiera – tanto il fatto che l’ordine del giorno non sia stato conda tutte le parti in aula. Il tentativo di Letterio Munafò, Forza Italia, di proporre un testo alternativo che potesse essere sottoscritto da tutti è stato presto accantonato e così dopo la discussione l’ordine del giorno è stato votato dalla sola maggioranza di centrosinistra mentre, astenuto Franco Brumana, la minoranza non ha partecipato al voto.