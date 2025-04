Ilrestodelcarlino.it - Design e natura insieme nel ’Parco lineare’

“E’ il progetto simbolo del nostro legame con il territorio e della nostra visione del futuro, ed un segno concreto del nostro impegno per creare valore per la comunità". Così Mauro Vandini, CEO di Marazzi Group, a proposito del ‘Parcoche la storica azienda sta realizzando al confine del suo storico stabilimento sassolese, sul lato ovest dello stesso. Il progetto è stato presentato ieri durante l’evento dedicato all’evoluzione dei territori del distretto ceramico ospitato dal Crogiolo Marazzi alla presenza, tra gli altri, dei sindaci di Sassuolo, Fiorano, Formigine e Maranello (Matteo Mesini, Marco Biagini, Elisa Parenti e Luigi Zironi) e prenderà forma grazie a grandi lastre sospese sul parco che ‘correrà’ lungo via Ancora. Al centro dell’intervento il dialogo tra prodotto industriale,e arte: il muro esistente ed il bordo asfaltato diventeranno infatti un parco lineare che accompagnerà la strada, realizzando un sistema verde di dissolvenze capace di attivare un nuovo rapporto di relazione con l’esterno.